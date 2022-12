Az idén centenáriumát ünneplő Komlói Bányász születésnapi ünnepségén két sportágban is emléktáblát avattak a közelmúltban: az éppen hatvanesztendős kézilabdacsapat örökös All Star gárdája a klub szakértői szerint így fest: Sevcov Vaszilij (kapus, †), Kalocsay Attila (jobbszélső), Németh Zoltán (jobbátlövő,†), Tolsztih Szergej (beállós), Katzirz Dávid (védő), Papp László (irányító), Keszthelyi Zoltán (bal­átlövő), Markovic Igor (balszélső).



A sorban a kulcspozíciót betöltő, ma 55 esztendős Papp Lászlóra, akire a sportág első felvirágzását jelentő, még az NB I. B-ben, nagypályán harcoló, ’50-es, ’60-as évekbeli hősök utáni második sikerszéria egyik fő letéteményeseként emlékeznek ma is a drukkerek. Illetve, a legendás ’90-es évek nagy győzelmeire ő maga is, amelyek a rendszerváltozás első évében kivívott élvonalba jutást követően talán egyedül tartották a lelket a bányabezárások után lassú apátiába süllyedő városban.

Akkortájt Komlón kék volt az Isten, a gárda a PMSC-től érkező, Papec becenévre hallgató irányítóval, illetve az immár az égi pályákon játszó ex-szovjet világbajnok Vaszilij Sevcov kapussal az élen, Skaliczki László vezérletével a legnagyobb sztárgárdáknak is megálljt tudott parancsolni, kipillantva a nemzetközi porondra is.

Ahogyan a Komlói Újság korabeli plasztikus tudósítása írta, ekkortájt a Bányász csarnokában vért izzadtak az ellenfelek, hisztiztek a veszprémi és szegedi sztárok is, mert az istennek se tudtak gólt lőni, miközben a csilláron is lógtak az üvöltő szurkolók és izzadtság folyt a falakon.

Papp László, mint mondja, bár ténylegesen egy véletlen folytán, a trénert helyettesítve csöppent még játékosként először a kispadra, lélekben régóta készült erre, érezte, hogy irányítói vénája alkalmassá teheti az edzőségre is. Az akkor a második vonalban játszó nagycsapatot 2005-ben vette át, és rögtön bajnokságot nyerve vitte föl ismét az NB I.-be. 2006-ban pedig éppen a legfőbb rivális Péccsel közösen rendezett kupadöntőben a bronzmedált is kiharcolták, és szerepelhettek újra az EHF-kupában is.

Később Orosházán első női gárdáját vitte sikerre, ma pedig a PTE-PEAC-nál dupla munkát végez: az NB I. B középmezőnyébe tartozó, egész pontosan jelenleg a 11. helyen tanyázó hölgyekkel már a két ünnep között újra tréningezni kezdenek, hiszen január elején folytatódik a bajnokság. Az NB II.-es férfiakkal pedig minimum a dobogó a cél, de nem titkoltan ugyancsak a feljutásban reménykednek az egyetemisták.