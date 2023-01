Sok kérdőjel lebegett a PMFC körül a tavaszi nyitány előtt, hiszen két fontos alapkövét, Nikitschert és Hadarót is elvesztette, másrészről nem lehetett tudni, hogyan fognak mutatni az érkezők a csapatban. Emellett pedig ott volt az is, hogy a fekete lóból olyan csapattá vált a Pécs, amelyen a legtöbb csapat számára ott van a célkereszt. Ellenfelét, a Budafokot már ősszel megcsapta a kiesés szele, így nem csak a skalpra utazott, de létfontosságú pontokkal akarta kezdeni az idény második szakaszát. Ez látszott is az első negyed órában a két csapat összecsapásán, hiszen haraptak a vendégek.

A hetedik percben aztán jött a fekete leves, hiszen egy hazai szabadrúgást követően villámgyors kontrát vezetett a Budafok, négyen vitték a labdát az egyedül hátul maradt Mayerre, illetve Helesfayra. Nem is tudtak ketten mit kezdeni ekkora fölénnyel, s a középen érkező Németh Márió kapásból a hálóba lőtt a tehetetlen pécsiek mellett.

Ezt követően már forrtak az indulatok, hol a kispadok, hol a játékosok szólalkoztak, akaszkodtak össze. Folyamatos játék nem is alakulhatott ki, a vendégek nem hagyták. Mégis felcsillant a remény, amikor Horgosi letarolta a debütáló Szabó Mátét, azonban sikerült ezt épp a tizenhatos vonalán megtenni, így nem volt büntető, a szabadrúgás pedig veszélytelenre sikerült.

Ugyan helyzetekkel nem kényeztették el a szurkolókat a csapatok a fagyos időjárás közben, de Helesfaynak így is kellett egy bravúrt bemutatnia még a szünet előtt Csonka közeli kapáslövésénél, hogy meccsben maradjon a PMFC.

A fordulás után már veszélyesebben játszott a Pécs, de feltörni nem tudta ellenfele védelmét, jóformán Tóth-Gáborig a labda sem jutott el. Szabó Máté és Kocsis Bence átlövései azonban többször is riadalmat keltettek a budafoki védőkben, Gundel-Takács azonban állta a sarat, s neki köszönhetően végig talpon maradt a vendég csapat. Ezzel a most fehér-piros gárda lett az első, amely ebben az idényben be tudta venni a pécsi erődöt, s a második helyről is lejjebb taszította a pécsieket.

PÉCSI MFC–BUDAFOKI MTE 0–1 (0–1)

Labdarúgó NB II., 21. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 800 néző. Vezette: Katona Balázs (Máyer Gábor, Rózsa Dávid)

PMFC: Helesfay – Mayer J. (Svedyuk, 66.), Rácz L., Pejovics, Katona L. (Hegedűs, 85.) – Kocsis B., Szeles (Kártik, 81.), Kesztyűs B. (Krausz, 66.) – Harsányi (Gera, 66.), Tóth-Gábor, Szabó M. Vezetőedző: Weitner Ádám.

BUDAFOK: Gundel-Takács – Fótyik, Horgosi (Vaszicsku, 53.), Jagodics – Csonka A., Adorján, Németh M. (Oláh B., 62.), Soltész, Horváth O. – Sós (Bakti, 53.), Kovács D. (Nándori, 85.). Vezetőedző: Mátyus János.

Gólszerző: Németh M. (7.).