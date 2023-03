Ahogyan korábban megírtuk, Marco Rossi behívta a pécsi Csoboth Kevint is a magyar labdarúgó-válogatottba az Újpest színeiben nyújtott teljesítményét elismerve. Azonban nem csak annyit látott benne a szövetségi kapitány, hogy megnézze edzésen is, hogyan mozog együtt Szoboszlaiékkal, Észtország ellen esélyt is adott neki, hogy élesben megmutassa, mit várhatunk tőle.

A 76. percben lépett pályára, s már az első labdaérintéséből kapura lőtt. A vendégek hálóőrének oda is kellett figyelni, hogy ne legyen belőle gól. Abban a negyed órában pedig kifejezetten jól mozgott, gyors, harcias volt. Ilyen hozzáállással nem lenne meglepő, ha újra magára ölthetné a címeres mezt.

A mérkőzés egyébként 1–0-s magyar győzelemmel ért véget, így Rossi 50. találkozóján siker született.