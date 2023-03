A múlt héten beindult a nagyüzem a Baranya vármegyei III. osztályú bajnokság Czibulka-csoportjában, azonban ezen a hétvégén már a Csík-, valamint a Dárdai-csoportban is a labdarúgásé lesz a főszerep.

A legtöbb együttes a 2023-as esztendőben ha bajnokin még nem is, a téli műfüves bajnokságban már próbára tehette magát, így minden adott ahhoz, hogy jó iramú, gólgazdag mérkőzésekkel rukkoljanak elő.

A Dárdai-csoportból lehet válogatni pikánsnak ígérkező találkozókat, hiszen többek között az Olasz Község 2022 SE vendégszereplése is izgalmas összecsapást hozhat a listavezető Szajk otthonában, de a Dunaszekcső szurkolói is várhatják a fordulót, hiszen a sereghajtó Drávaszabolcs elleni fölényes győzelem esetén felléphetne akár még a dobogóra is.

Czibulka-csoport (13 csapat), 16. forduló

Március 11., szombat, 14.30

PTE PEAC III.–Újpetre, Hosszúhetény–Sásd

Március 12., vasárnap, 14.30

Szalánta–Egerág, Bányász–Gyód, Szászvár–Orfű, Hidas–Bogád

Élcsoport: 1. Hosszúhetény 31 pont, 2. Egerág 29, 3. Gyód 27.



Csík-csoport (8), 12. forduló.

Március 12., vasárnap, 14.30

Nagydobsza–Baksa, Vajszló–Lakócsa, Hobol–Szigetvár, Kishárságy–Misinai Sasok

Élcsoport: 1. Misinai Sasok 19 pont, 2. Vajszló 17, 3. Szigetvár 15.



Dárdai-csoport (12), 13. forduló

Március 11., szombat, 14.30

Sátorhely–Görcsönydoboka.

Március 12., vasárnap, 14.30

Báta–Babarc, Borjád–Geresdlak, Magyarbóly–Palotabozsok, Szajk–Olasz, Drávaszabolcs–Dunaszekcső

Élcsoport: 1. Szajk 30 pont, 2. Sátorhely 27, 3. Palotabozsok 25.