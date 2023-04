Olyan teljesítményt vitt a pályára, amivel azt is kiérdemelte, hogy a magyar címert is a szíve felett viselhette 22 mérkőzésen. Sőt, az első vidéki játékos volt, aki hosszabb ideig a csapatkapitánya is volt a nemzeti együttesnek, így a labdarúgás egyik szentélyében, az angol Wembley-stadionban is ő mutathatta be válogatottunk tagjait a kenti hercegnek és a nemzetközi labdarúgó-szövetség akkori elnökének, Sir Stanley Rous-nak. Még a világbajnoki részvétel is megadatott számára 1982-ben, még ha pályára nem is léphetett.Nem is csoda, hogy külföldön is felfigyeltek a játékára, s Portugáliában is kipróbálhatta magát három évig. Ez alatt a Sporting Lisszabonnal kétszer harmadik, egyszer második lett. 1986-ban tért vissza aztán a piros-feketékhez, miközben a pécsi egyetemen jogi diplomát szerzett.