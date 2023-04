Magyar Bianka, a TFSE-MTK vezetőedzője: – Gratulálok a Pécsnek! Nehéz most megszólalni, rengeteg érzelem van most bennem. Egy korszak zárult ma le! Az én szememben ezek a játékosok hősök. Több, mint 40 pontos vereségből jöttünk és 2 nap alatt sikerült kijavítanunk a játékunkat, úgy, hogy az ellenfél edzőjének még időt is kellett kérnie a 4. negyedben, mert volt esélyünk nyerni. Köszönöm a játékosaimnak, hogy akkor is bíztak bennem, amikor rossz szériánk volt. Mindig keményen edzettek és hittek bennünk. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy egy ilyen közösség formálódott 4 év alatt. Ez egy nagyon jó csapat, mely készen áll arra, hogy szintet lépjen jövőre!

Jovan Gorec, a PEAC trénere: – Szeretnék gratulálni a TF-nek és a PEAC-nak is! Ahogyan azt az előző nyilatkozatomban is elmondtam, nagy dolog, hogy mindkét csapat az Európa Kupában fog szerepelni. Óriási lépés ez nekik. Egy nagy arányú győzelem után érkeztünk ide, de tudtuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, mert egy olyan csapat az ellenfél, akik soha nem adják fel, még a légiós játékosuk nélkül sem. Azért jöttünk, hogy lezárjuk a párharcot, ez sikerült is, úgy gondolom emiatt mindannyian boldogok vagyunk.

Pusztai Petra, a TFSE játékosa: – Gratulálok a PEAC-nak! Nagyon kemény hónapok vannak mögöttünk, itt mutatta meg mindenki a saját arcát. Hogy milyen sportemberek vagyunk mi, hogy milyen emberek dolgoznak körülöttünk és velünk. Ez kovácsolt végül minket egy olyan egységgé, amivel elértük végül ezt a megérdemelt helyezést. Mindenkire büszkék lehetünk, nagyon hálás vagyok, hogy ennek a részese lehettem és remélem, hogy ténylegesen szintet fogunk tudni lépni a jövőben!

Jazmon Gwathmey, a PEAC kosárlabdázója: – Nem tartottuk 40 percen keresztül az elvárt tempót, ezért visszajött az ellenfél a harmadik negyedben 8 pontos különbségre. Ez egy nagyon jó bajnokság, aminek a végén érkeztem ide, nem igazán tudtam mire számítsak. Mindenki, aki a pályára lépett náluk 100%-ot adott. A következő szezonra tekintve fontos, hogy 40 percen keresztül koncentráltak maradjunk.