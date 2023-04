Nos, az akarás eredményességgel párosult, így hiába próbálta a hazai szurkolótábor átsegíteni a csapatot a nehezebb periódusokon, a baranyai brigád nem kegyelmezett.

Az első negyedben még úgy tűnt, hogy egy kiegyenlített találkozót láthatunk, de a második felvonásban még magasabb fokozatra kapcsolt a PEAC, a TFSE pedig a gyenge dobószázalékának köszönhetően kezdett lemaradni. Hasonlóképp alakult a harmadik etap, igaz, akkor már a vendégcsapat is kissé elvesztette a fókuszt.

Ez az utolsó játékészben számszerűen is megmutatkozott, de ez is belefért, így sikerült idegenben is győzni, ezzel pedig véget ért az NKA Universitas PEAC 2022/23-as idénye.

TFSE-MTK–NKA Universitas PEAC 54–65 (13–17, 11–18, 9–15, 21–15)

Női kosárlabda NB I., 5-6. helyért. PEAC: Wentzel 6, Calhoun 3/3, GWATHMEY 26, Katanics 3, KISS V. 20 Cserék: Simon Zs. 3/3, Szücs R., Sanchez 2, Olawuyi 2, Laczkó. Vezetőedző: Jovan Gorec.