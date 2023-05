Az eddigi legnehezebb kihívásra készült a PTE-PEAC Kalo-Méh I. és a Hügiéne Komlói Bányász férfiasztalitenisz-csapata is az Extraligában, hiszen mindkettőnek a korábban veretlen Celldömölkkel kellett szembe néznie a hétvégén egy-egy másik rivális mellett.

Az egyetemistáknak jól ment a rivális ellen a játék. A párosok után 1:1-re állt a mérkőzés, az első egyéniket követően azonban elkezdtek ellépni a pécsiek. A második körben Pető és Gerold is döntő szettben múlta felül ellenfelét. Végül 8:3-ra a vendéglátó nyert.

Másnap a Diósgyőr otthonában gálázott a PEAC, hibátlanul hozta le a meccset.

A Komló szombaton a Szegedet fogadta, s sikerrel vette a kihívást ezzel 11. győzelmét is megszerezve az idényben. Ugyan a párosok itt is megosztoztak a pontokon, a folytatásban a kiesés elől menekülő ellenfélnek nem volt esélye.

Másnap utaztak Sabjánék a Celldömölkhöz, ahol az első párost elveszítették, de a Both-Szita duó 2:0-ról is fordítani tudott. Az első egyéni körben azonban a hazaiak elhúztak, s a folytatás is hasonló mederben zajlott. A Bányász így is összehozott öt győzelmet a találkozón.

A következő fordulóból a Komló meccsét halasztották, a Pécs 13-án itthon játszik a Mosonmagyaróvárral.

PTE PEAC Kaló-Méh I.–Celldömölk 8:3

Férfi asztalitenisz Extraliga, 15. forduló. A pécsi győztesek: Demeter 3, Pető 2, Gerold, Molnár és a Pető/Demeter páros.

Diósgyőr–PTE PEAC 0:10

Férfi asztalitenisz Extraliga, 15. forduló.

Hügiéne Komlói Bányász–Szeged 8:3

Férfi asztalitenisz Extraliga, 15. forduló. A komlói győztesek: Szita 2, Both 2, Sabján 2, Wei Chen 1 és a Szita/Both páros.

Celldömölk– Komló 8:5

Férfi asztalitenisz Extraliga, 15. forduló. A komlói győztesek: Both 3, Szita 1 és a Both/Szita páros.