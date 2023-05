Megismétlődött az NB I. B. Piros-csoportjának 4. döntő mérkőzésén az első összecsapás. Az NKA Pécs férfikosárlabda-csapata a második félidő elején letarolta a PVSK-Veoliát, ez pedig elég volt ahhoz, hogy kiegyenlítse a három győzelemig tartó szériát. A negyedik meccs előtt ugyan remek helyzetbe hozta magát a Panthers egy idegenbeli nagyon harcos győzelemmel, hiszen otthon lezárhatott volna minden kérdést, s feljuthatott volna az élvonalba, most újra a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémián kell neki rugaszkodnia a bajnoki cím elhódításának.

Az elmúlt mérkőzések alapján egy minta élesen elkezdett kirajzolódni. Ahogyan azt már korábban megemlítettük, az első találkozón egy szoros első félidőt követően nagyon elkapták a fonalat Melegék, és kitűnő hatékonysággal értékesítették a pontjaikat. Az sem számított a fiatal együttesnek, hogy Kovács Péter személyében egy igazi minden hájjal megkent veteránt vesztettek el a találkozóra. A második meccs hasonlóan kezdődött, s nem lett volna meglepő, ha annak végén is az akadémisták ünnepelhetnek, a második negyedben azonban megsérült Kerpel-Fronius, s a fordulás után szétesett az NKA. A harmadik találkozóra aztán még nem sikerült összedrótozni az irányított, viszont óriási akarattal tudta tartani a lépést a Vasúttal Ivica Mavrenski alakulata, még ha győzelemre nem is állt a meccsen, a végletekig elhajtotta riválisát. A negyedik találkozóra aztán már ismét kifuthatott Kerpel-Fronius, s az első, illetve harmadik negyedben annyival jobban játszott vele az akadémia a hazaiaknál, hogy nem is volt kérdés a mérkőzés végére, hogy láthatunk egy ötödik, mindent eldöntő összecsapást.

Ezek alapján jelenleg esélyesebbnek érezhetjük a hazai pályán pályára lépő Kollárékat, hiszen nem csak mentális előnyben vannak a győzelem után, de láthattuk, ha közülük mindenki bevethető, akkor átgázolni is képesek bárkin. Persze kérdés, hogy ezt a nyomást tudják-e olyan jól kezelni a fiatalok, mint a PVSK veteránjai, de nekik eddig is meg-megremegett a kezük. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Vasút is már egy fontos fogaskerék nélkül érkezett meg a rájátszásra, hiszen Juhos ismételt sérülését követően gyakorlatilag Horti igazi csere, partner nélkül maradt a palánk alatt, s Szrecsko Szekulovicsnak gyakran kényszer megoldásokhoz kell nyúlnia.

Jön tehát vasárnap 19 órakor a döntő utolsó csatája, amelyen minden kérdésre választ kapunk.