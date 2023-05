A második negyed közepén aztán Antóniék először át tudták venni a vezetést nagyon kemény védekezésüknek köszönhetően, de a Rátgéber Akadémia alakulata sem akart lemaradni, s ugyan azzal az elánnal próbálta visszaszorítani riválisát. Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, mint hogy 8 perc alatt 7–7 pontot gyűjtött mindkét gárda, miközben forrt a levegő a lelátón is. Még a nagyszünet előtt azonban megtörtént talán a mérkőzés legfontosabb momentuma is sajnos, egy betörésnél Kerpel-Fronius combja megsérült, s így nem támogathatta tovább társait, ami meg is látszott a játékon.

A fordulást követően ezúttal a Panthers borította fel a pályát, s Tóth Norberték elképesztő tempóban húztak el ellenfelüktől, amivel el is döntötték a meccset. Hiába hajráztak ugyanis óriásit Melegék, a magasember kipontozódása után egyenlíteni már nem tudtak.

Ezzel 1–1 a három győzelemig tartó sorozat állása.

PVSK-Veolia–NKA Pécs 67–58 (18–18, 10–7, 27–11, 9–22)

Férfikosárlabda-NB I. B., döntő, 2. mérkőzés.

PVSK: Halász 6, Molnár M., HARLER 26/3, Bíró O., Horti 9. Csere: NÉMETH A. 12/12, Antóni 2, Tóth N. 9, Bíró L., Takács D. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

NKA Pécs: Kerpel-Fronius 6, KOVÁCS P. 13/3, Kollár 4, MELEG 17, Djordjevics 6. Csere: Benke 5/3, Meszlényi 1, Lados 6/3, Scherer, Rátvay B., Kazy. Vezetőedző: Ivica Mavrenski.