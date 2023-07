Megszerezte első győzelmét a Charlotte Hornets az idei észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságot (NBA) megelőző nyári ligában, amiben a frissen draftolt, illetve a játékosbörzén el nem kelt játékosokat, egyéb tehetségeket tesztelik a gárdák. Ezúttal a Minnesota Timberwolves volt az ellenfél, amelyet tizenhét ponttal vert a Rátgéber Kosárlabda Akadémia neveltjét, James Nnajit is a kezdőbe nevező gárda.

A fiatal nigériai center ezúttal is jól válogatta meg a kísérleteit, s először eljutott tíz pontig, ráadásul jó, 60 százalékos hatékonysággal, valamint 80 százalékos büntetőzéssel. Ezúttal azonban a palánkok alatt nem emelkedett ki annyira mint korábban, csak 4 lepattanót szedett, amiből hármat az ellenfél gyűrűje alatt gyűjtött be. Emellett egy gólpassza, egy labdaszerzése, valamint öt blokkja is volt. Talán épp ez az utolsó statisztikai adat lehet majd az, ami leginkább az idény közbeni bevetése mellett szólhat majd, hiszen egy jól védekező és jól lepattanózó centerre szüksége lehet a Hornetsnek.

A mérkőzés végén azonban már nem számíthattak rá a társak, mert kipontozódott a nagy erőbedobásával. Egy zsákolásának így is helyet találtak a mérkőzés legszebb jeleneteiben.

A mérkőzés legjobbja James csapattársa, Amari Bailey lett egyébként 17 pontjával, 3 lepattanójával és 3 gólpasszával.

Eredmény: Charlotte Hornets–Minnesota Timberwolves 109–92.