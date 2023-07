A kupán való részvételre, s a nemes cél segítésére olyan sportemberek gyűltek össze, mint Katzirz Béla, Danyi Gábor, Tököli Attila, s még lehetne folytatni a sort. Persze a meccsek során ki i jött az, hogy egyikőjük sem szereti vesztesként elhagyni a pályát, így izgalmas csatákat láthattak a kilátogatók.

A tombola teljes bevétele a kihelyezett gyűjtődobozba került, amelybe a torna ideje alatt várták és még július 19-ig várják is az adományokat, illetve az alábbi bankszámlaszámra is utalhatnak, szintén szerdáig: K&H Bank: 10402427-00029942-00000000 (Közlemény: Supák Gergő gyógykezelésére).

Emellett a tornán is résztvevő PMFC szurkolói csoport, a Szélsőséges Alternatíva a PMFC első hazai bajnokiján is folytatják a gyűjtést.