A PTE PEAC Cheerleading szakosztály 8 arany-, 2 ezüstéremmel, 3 negyedik és 3 hatodik helyezéssel tért haza a VII. SANTAS CHEER CUP nemzetközi versenyről, amit a győri Olimpiai Sportparkban rendeztek a hétvégén. Utánpótlás és felnőtt korosztályban, 62 versenyzővel 16 gyakorlatot mutattak be a pécsiek.

Utolsó szereplésük után a verseny műsorközlője a következőket mondta: – Szerintem érthető, miért mondják, hogy mindenki pécsi akar lenni!

A PTE PEAC eredményei:

Első hely: Primary Freestyle Double - Bálint Anna, Földvári-Nemes Virág

Első hely: Primary Hip-Hop Double - Beck Olívia, Horváth Linett

Elő hely: Open Age Group Coed Advanced L4 - Made 4 Each Other: Zab Johanna, Fervágner Tamás, Gajdácsi Richárd Alex, Molnár Barnabás

Első hely: Senior Coed Group Stunt L5 - Squadra: Daniela Fancello, Bánky Botond, Szántó Zoltán, Weiling Vendel

Első hely: Senior Freestyle Team M - White Magic

Első hely: Senior Hip-Hop Team - Gang Crew

Első hely: Senior Jazz Team S - Wonderwomen

Első hely: Show Cheer Team - PEAC Rock U

Második hely: Youth Jazz Double - Baditz Linda Katica, Szabó-Vertán Csenge

Második hely: Senior Jazz Double - Majoros Ivett, Tóth Anna

Negyedik hely: Primary Freestyle Pom Team S - Are You Ready For Us

Negyedik hely: Senior Hip-Hop Double - Maestros: Diós Luca Nelli, Bánky Botond

Negyedik hely: Senior Jazz Double - Gáspár Gréta, Kiss Laura

Hatodik hely: Youth Freestyle Pom Team S - Shining Stars

Hatodik hely: Senior Coed Group Stunt L5 - Fource: Tóth Anna, Kuripla Ádám Tivadar, Milis Péter, Nagy Attila

Hatodik hely: Senior Jazz Double - Boda Kincső, Stuksza Nikolett

Dr. Perjés Beatrix, a PTE PEAC Cheerleading szakosztályvezetője: – Felejthetetlen versenyen vagyunk túl, ahol remek gyakorlatokat mutattunk be. Ennyi éremmel és jó helyezéssel még nem zártunk egy megmérettetést sem. Másfél éves szakosztályunk hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban, mind a cheerleading, mind a performance cheer terén, és egyre újabb kategóriákban mutatkozunk be utánpótlás- és felnőtt korosztályban egyaránt. A legfontosabb azonban az, hogy egy nagyszerű, lelkes csapatról van szó, akik rengeteg energiát fektetnek a felkészülésbe, de mindezt jókedvvel, egymás támogatásával teszik.