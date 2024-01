Lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a PMFC labdarúgócsapata az NB II.-es tavaszi nyitány előtt a harmadosztály Dél-nyugati csoportjában veretlenül második Szentlőrinc ellen. A találkozó első gólját már a harmadik percben megszerezték a vendégek, egy szögletet követőn Kiss-Szemán elé került a labda a hosszún, aki teketóriázás nélkül lőtte a léc alá térdmagasságból.

Ezt követően több helyzete volt a Lőrincnek is, illetve Szabó Mátéék is kísérleteztek távolról, de a 30. percben egy kezezés teremtette meg a Pécs számára a kihagyhatatlan helyzetet. Szabó értékesítette nyugodtan a büntetőt, a bal alsóba gurított.

A pécsi szurkolók számára azonban talán az lehetett a legérdekesebb pillanat, amikor Kamron Habibullah pályára lépett, ugyanis a pálya tengelyében remekül tartotta meg az üzbég-kanadai próbajátékos a labdát, és jó ütembe is adta azt tovább. Sőt, az 53. percben az ő 19 méteres, remekül helyezett lövésével vette át a vezetést az PMFC. A helyszínen lévő rajongók szájából is többször elhangzott, hogy a 170 centis játékost itt kell tartani, hiszen a szemteszt alapján meggyőzte erről őket. A 20 éves labdarúgó kisebb kanadai csapatokat követően a Vancouver Whitecaps akadémiáján pallérozódott, ahonnan egy évre kölcsönbe került a Pacific FC-be, ahol 16 bajnokin és rájátszás mérkőzésen lépett pályára. Még előtte, az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) is esélyt kapott három találkozón. Január 1-én lejárt a kontraktusa. Emellett Kanada korosztályos válogatottjaiban mutathatta meg magát, 5 U20-as találkozón 2 gólnál tart.

A találkozó végén még egy tizenhatoson belüli kezezésért ítélt büntetőt a játékvezetőt, amit Hudák értékesített, s ezzel beállította a végeredményt.

PMFC–Szentlőrinc 3–1 (1–1)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés.

PMFC: Helesfay – Terbe, Takács, Krausz, Majnovics – Szeles, Hudák – Harsányi, Bukovics, Szabó – Kántor. Vezetőedző: Kulcsár Árpád. Csereként pályára lépett: Varga B., Gera, Szalka, Habibullah, Hadaró, Rácz B.

Szentlőrinc: Szmola – Miklós, Sághy, Keresztes, Kiss-Szemán, Hleba, Kesztyűs, Múcska, Grabant, Novák, Szabó. Vezetőedző: Pichler Gábor. Csereként pályára lépett: Héninger, Kiss M., Havas, Tamás, Erdész, Csörgő, Németh, Mahler, Kiss K.

Gólszerzők: Szabó (30. – büntetőből), Habibullah (53.), Hudák (77. – büntetőből), ill. Kiss-Szemán (3.)