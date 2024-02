A mohácsi születésű Rotaru Adrián fiatal kora ellenére kezdőként kapott lehetőséget, és hetvenöt percen át bizonyíthatott. Elmondása szerint hároméves kora óta focizik, versenyszerűen pedig 2013-ban kezdte Szederkényben. A középpályásként, illetve a támadóként szereplő tizennyolc éves spíler az őszi idényt Töttösön töltötte, sőt, még a Siklósnak is gólt szerzett a Baranya Vármegyei Kupa keretein belül.

Őszintén, szépen játszva arattak győzelmet.

– Tudtam, hogy Siklóson egy nagyon jó kis közösség van kialakulóban, tele fiatal játékosokkal, amibe úgy gondolom, hogy teljesen beleillek én is – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának Rotaru. – Ezen kívül pluszt jelent nekem, hogy újra a vármegye egyben tudok játszani, számomra ez egy újabb kihívás, amitől megijedni sem fogok természetesen. Amit még ide tudnék sorolni, hogy voltak már itt számomra ismerős arcok és tudtam, hogy könnyen megy majd a beilleszkedés, de fontos volt az is, hogy a körülmények is nagyon rendben vannak. Végül, de egyáltalán nem utolsósorban nálam az edző, Bíró Ferenc személye is sokat nyomott a latban, aki rögtön az első beszélgetésünk alkalmával nagyon pozitív benyomást keltett bennem. Szeretném, ha a csapat minél magasabb helyezést érne el a bajnokságban, nagyon elégedett lennék, ha a dobogóra oda tudnánk érni. Úgy érzem, hogy a folyamatos edzések, egyéni és csapat szinten való fejlődés révén ez egyáltalán nem lehetetlen. Egyéni játékomat tekintve szeretném a lehető legtöbbet és legjobbat kihozni magamból, szeretném minél több góllal segíteni a csapatot!

A mérkőzés hetvenötödik percében csereként beállva kapott lehetőséget Szabó Ádám Imre, aki korábban az élvonalbeli bajnokságban is letehette névjegyét, méghozzá 2006 és 2011 között az MTK együttesében, ahol - egyéb sikerek mellett - magyar bajnoki címet, valamint Szuperkupa-győzelmet is ünnepelhetett. Ráadásul az ott mutatott kiváló teljesítményének köszönhetően abban az időszakban hét alkalommal az U21-es magyar válogatott mezét is magára ölthette!

Magánéleti problémák és szenvedélybetegségek miatt tavaly májustól részt vettem egy terápián, és egy teljesen új életet kezdtem Pécsett – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának Szabó Ádám Imre. – Itt egy ismerősöm ajánlotta a siklósi csapatot, és miután a sport iránti szeretetem, rajongásom a mai napig megvan, az edzővel, Bíró Ferenccel történt beszélgetés után döntöttem úgy, hogy ide igazolok. Hadd tegyem hozzá, hogy egy nagyon jó szellemű, segítőkész társaságba csöppentem, és egyelőre minden azt mutatja, hogy jó döntést hoztam. Ezen kívül azt még mindenképpen szeretném itt elmondani, hogy nagyon sokat köszönhetek, és nagyon hálás vagyok annak a terápiás intézetnek, ahol kezeltek, ahol - nem túlzás - visszaadták az életemet. Ami a csapatot illeti, nyilván minél előrébb végzünk, annál jobb, szerintem akár még a dobogó is reális lehet a számunkra. Ami engem illet, elsősorban fizikálisan kell magam utolérni, illetve fejben is van hova fejlődnöm, és természetesen szeretnék a csapat minél hasznosabb tagja lenni.

A Siklós egyébként Nagy Norbertet is leigazolta, de a Villányból érkező labdarúgó jelenleg sérült, ebben a szezonban már nem is léphet pályára.