Befejezik a csaknem száz éve félbemaradt templom építését is

A nemzeti emlékezetpolitika kiemelt eseménye lesz a mohácsi csata ötszázadik évfordulója 2026-ban. Az emlékéve előkészítése megkezdődött, többek között erről is egyeztetett Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője Orbán Viktor miniszterelnökkel. A megbeszélésen mindezek mellett a mohácsi híd, az autópálya, az új mohácsi kikötő ügye is terítékre került.

A választási ciklus félidejében a korábban kialakult gyakorlat szerint Orbán Viktor miniszterelnök a kormányzópártok országgyűlési képviselőivel rendre áttekinti az adott választókerületben a fejlesztési elképzeléseket, a már megkezdett beruházások állását, illetve a jövőre szóló terveket – írta a Mohácsi Újság.hu hírportál.

A mohácsi választókerület képviselője, Hargitai János a napokban járt a kormányfőnél.

A megbeszélés eredményéről további írásokban számolunk be, ezúttal a még részleteiben kidolgozás alatt álló Mohács 500 elnevezésű tervről kérdeztük a politikust.

– Szeretnénk, hogy a nemzeti emlékezetpolitika kiemelt esemény legyen a csata ötszázadik évfordulója, 2026-ban.

Ahogy a csata, annak következményei egész Közép-Európát érintették, bízunk benne, hogy a kerek évforduló is európai figyelmet kap. Az meg egyenesen természetes, hogy Mohács, s vele Kelet-Baranya falvai középpontba kerül majd – fogalmazott Hargitai János.

Kitért arra is, hogy össze kell fogni és segíteni a csatához kapcsolódó, a Magyar Tudományos Akadémia részéről Fodor Pál, a PTE részéről Papp Norbert irányításával zajló kutatásokat, valamint a megyei múzeum munkáját. Az emlékévre készülve a nemzeti emlékhelyet kezelő Duna-Dráva Nemzeti Park, a Pécsi Egyházmegye, az érintett önkormányzatok és a civil szervezetek közös gondolkodására is szükség van.

– Új filmek, tudományos publikációk, könyvek születhetnek, de arra is szükség van, hogy új turisztikai attrakciók is készüljenek.

Hargitai János utóbbiakról szólva kifejtette, jó esély van rá, hogy 2026-ig befejezzenek egy majd’ száz esztendeje félbehagyott építkezést. Akkor tették le ugyanis a Fogadalmi Emléktemplom alapkövét, az épületet azonban máig nem fejezték be, hiányzik ugyanis a tornya.

A templom befejezése mellett a Mohácsi Nemzeti Emlékhely újabb rekonstrukciója is szerepel a tervek között, valamint egy új múzeum megnyitása is, ahol a csatához kötődő tárgyi emlékeket mutatnák be egy helyen, a kor követelményeinek mindenben megfelelő formában.

Hargitai János végül arról is szólt, hogy a Mohács 500 nem pusztán Mohács és Sátorhely számára kínál különleges lehetőséget, hanem a csatában egykoron érintett Kelet-Baranya falvainak is, amelyekben többek között szintén új emlékhelyek, helytörténeti gyűjteményt bemutató kiállítóhelyek létesülhetnek.