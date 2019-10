Hatévesen kellene az iskolapadba ülni

Aggódnak a szülők a a kormány döntése miatt, hogy jövőre kötelező azoknak a gyermekeknek az iskolát megkezdeni, akik augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket.

Főként azok a szülők aggodalmaskodnak a törvényi változás miatt, akiknek gyermeke nyáron ünnepli a születésnapját. A kormány a törvénymódosítással ugyanis azokat is iskolába küldené, akik augusztus végén töltik be a hatodik életévüket. A szülők szerint korai iskolába engedni a hatéveseket úgy, hogy a módosítással az első osztályban ugyanúgy, akár egy év korkülönbség is lehet a diákok között.

– Gondoljuk végig, hogy az a gyermek, aki mondjuk augusztus 24-én tölti be a hatodik életévét, annak már el kell kezdeni az iskolát, míg annak, aki teszem azt szeptember másodikán lesz hat éves, az az oviban tölthet még egy évet, miközben a két gyermek között mindössze egy hét korkülönbség van – írta lapunknak egy anyuka. Hozzátette, kevés információt kaptak még erről, de úgy tudják, az eddigi szülőt és óvónőt is megnyugtató lehetőség, hogy maradjon még egy évig óvodás a gyerek, megszűnni látszik.

Dr. Kapitányné Móré Anna, a pécsi Városközponti Óvoda óvodavezetője lapunknak elmondta, a köznevelési törvény módosítása váratlanul érte a köznevelés résztvevőit, a szülőket, a gyermekeket és az óvodákat is. Mint fogalmazott, a szülők a törvénymódosítás megjelenéséig az óvodapedagógusok véleményét kérhették az iskola megkezdését illetően, ezt most is megtehetik.

Az óvodáknak eddig sem tartozott a jogosítványai közé a tankötelezettség kezdetének megállapítása, javaslattal élhettek a szülők felé az iskolai élet megkezdésével kapcsolatban. A szülő és az óvodapedagógus eltérő véleménye esetén szakember bevonására volt lehetőség az iskolaérettség megállapítására, melyet legtöbb esetben az óvodák kezdeményeztek.

– Az iskolaérett gyermekek személyiségfejlődését nem segíti az óvodában indokolatlanul eltöltött plusz egy év, a megalapozott kérelmek esetén viszont felelős szakértői döntés alapján továbbra is biztosított lesz, hogy még egy óvodai évben megszerezhesse az iskolához szükséges készségeket és képességeket – mondta az óvodavezető.

Döntő lehet, ha bármilyen területen elmaradás van

Lapunknak korábban – az iskolaérettségi vizsgálatok készítésének idején – nyilatkozott a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pécsi Tagintézményének vezetője. Akkori cikkünkben írtuk, hogy a pécsi tagintézmény évente körülbelül 80 iskolaérettségi vizsgálatot végez és a szakértői vizsgálatok körülbelül 80 százalékában olyan eredmény születik, hogy maradjon még egy évet a gyermek az óvodában. Ha bármilyen területen elmaradás van, akkor arra lehet számítani, hogy a gyermek már a képességeinek megfelelő színvonalú teljesítményt sem tudja majd elérni az első osztályban. Feltehetően szembesül azzal, hogy neki nem úgy megy, ahogy a társainak, ez pedig az egész iskolai életének megkezdését megnehezítheti.