Megépítik: kitartanak a mohácsi Duna-híd mellett

Megdöbbentek és felháborodtak a mohácsiak, amikor azt látták, olvasták a hírekben, hogy ismét lekerül a híd építése a napirendről. Holott ez egyszerűen nem igaz, a kormány szándéka – összhangban Orbán Viktor miniszterelnök tavaly áprilisban Mohácson tett nyilatkozatával – semmit sem változott: továbbra is kimondott cél a Duna-híd megépítése Mohácsnál.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Mohács „Nem úgy néz ki, hogy lesz mohácsi Duna-híd” – ilyen és hasonló címekkel tálalta a balliberális sajtó a részben a híddal kapcsolatos fejleményeket annak apropóján, hogy leállították a már futó, az előkészítésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. Valójában azonban arról van szó, hogy új eljárás kiírását tervezik, amely az eddigiek mellett útépítések tervét is tartalmazza, többek között az 57-es főút az autópálya és Mohács közötti szakaszának kétszer kétsávosra bővítését.

A balliberális sajtóban negatív szenzációként tálalt ügy hátterében egy bevett eljárástechnikai magyarázat áll, melyről Szekó Józsefet, Mohács polgármesterét is tájékoztatták. Idén ugyanis új szakpolitikai célkitűzésként merült fel a Pécs–Szeged kapcsolat főúti tengelyként való kiépítésének távlati biztosítása, ezért egyéb más, nagyszabású előkészítési feladatokat is elrendeltek. A módosított, magasabb műszaki tartalom megvalósítása érdekében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. új közbeszerzést kíván indítani, mely azonban ugyanúgy kalkulál a mohácsi Duna-híd megépítésével is.

Dr. Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a NIF Zrt. (NIF) vezérigazgatójának írt, 2018. április 26-án kelt levelében (ami teljes terjedelmében közzéteszünk a bama.hu-n) világosan fogalmazott: „a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásnak leállítását rendelem el és a fenti feladatokkal kiegészítve rendelkezem az új mohácsi Duna-híd előkészítésének folytatásáról. Kérem Vezérigazgató Urat, hogy az új mohácsi Duna-híd előkészítésére vonatkozó, folyamatban lévő közbeszerzési eljárást leállítani, a kiegészítő feladatokra vonatkozó eljárás megindításáról gondoskodni szíveskedjen.”

– Szó sincs tehát arról, hogy a Duna-híd projekt meghiúsult, bedőlt volna – fogalmazott Szekó József. – A labdarúgó-világbajnokság idején talán szabad élnünk egy focis hasonlattal, az ellendrukkerek öngólt rúgtak. – Szándékosan hamis híradással riogatják a mohácsiakat és próbálják hitelteleníteni Orbán Viktort. A valóság az, hogy a kormány nem állította le a mohácsi Duna-híd-építés előkészítését, hanem arról döntöttek, hogy a program bővített tartalommal, magasabb műszaki színvonalon valósuljon meg.

Hozzátette, Neumayer Ágnes projektiroda-vezető a részére írt levélben a híd tervezésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta: „a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az eredeti műszaki tartalom jelentős módosítását rendelte el, amely alapján a bírálóbizottság a tervezési közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről döntött. A továbbiakban a módosított műszaki tartalom szerinti tervezési feladatokra a NIF új közbeszerzést kíván indítani, amelynek előkészítése folyamatban van. A megváltozott feladat miatt eredménytelenül záruló közbeszerzési eljárás új tervezési koncepció szerinti újraindítása jelentősen módosítja az eredeti ütemezést.”