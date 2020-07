A villányi franc része a nemzetközi borászati ismeretanyagnak

Idén a 27. szüretre készülnek a Vylyan Pincészetnél, melynek főborászát, Ipacs Szabó Istvánt az idén is az öt legjobb hazai bortermelő közé választották a Borászok Borásza szavazáson.

– Mi a jó borász titka?

– Nincs titok. A szőlőterület, dűlő, fajta kiválasztása, művelésmód, termesztéstechnika, szüreti időpont, erjesztés, érlelés, házasítás végtelen sorában felmerülő kérdésekre adható legjobb választ kell megtalálni, amit aztán végre is kell hajtani. Rá kell hangolódni a szőlőtőkére, az adott bortételre, hogy mi az, amire szüksége van, és ezt kell biztosítani a számára. Ahogyan mindannyian mások vagyunk, úgy ezek is, ami az egyikünknek sok, az a másiknak nem elég. Mindehhez persze nagyon jó kollégák is kellenek. Egy palack bor az elkészítése folyamán nagyon sok emberi kézen megy keresztül.

– Az Alföldről származik. Hogyan került erre a vidékre?

– Negyedik osztályban környezetismeretből tanultunk Magyarország klímájáról. Ott hallottam, hogy Villányban van a legkiegyenlítettebb idő, itt a legenyhébbek a telek, én pedig augusztusi születésű emberként nem szeretem a hideget. Azt gondoltam, milyen jó lehet Villányban élni. Aztán eltelt jó pár év, és 1999-ben lehetőséget kaptam Debreczeni Páltól, hogy a Vylyan Pincészetnél dolgozhassak. A lehetőségből valóság lett és idén immár a 22. szüretre készülök.

– Hogy emlékszik erre a 21 évre?

– A kezdeti látványos hőskorszakot követően – amikor rengeteg új szőlőültetvény létesült, mellette létrejöttek a borkészítéshez elengedhetetlen modern borászatok – mára a finomhangolás időszaka van. Ez kevésbé szembetűnő, de ez a nehezebb és fontosabb stádium. A pincészetek a saját stílusukat alakítják, keresik ennek az eszközeit. Örömmel látom, hogyan fejlődik a borvidék napjainkban is. Az eredetvédelmi rendszerünk már 14 éve folyamatosan csiszolódik a borvidék adottságai és a borászok elképzelései alapján, megfelelő keretet adva a további fejlődéshez. Ez idő alatt villányi borász családokban is felnőtt a következő generáció, akik már aktív részesei a munkának, a fiatalokból felelős döntéshozók váltak. A belőlük szerveződő, immár 48 tagos Villányi Borkör havi közös kóstolóin és eszmecseréin vitatjuk meg a borvilág nagy dolgait.

– Mit tart a legnagyobb eredménynek?

– A Master of Wine vizsgán tavaly először jelent meg a villányi franc, ráadásul a 2015-ös évjáratú Vylyan Villányi Franc képében. Ez a legkomplexebb, legnagyobb elismertséggel bíró vizsga a borkóstolóknál, ahol vakon kóstolva kell minél több információt megadni az adott tételről, például a termőhelyet, fajtát, évjáratot, pincészetet, árkategóriát. Innentől kezdve biztos, hogy a villányi franc része lesz a nemzetközi borászati ismeretanyagnak.