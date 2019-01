Michelangelo-festményt lophattak el Belgiumban

A Szent család című 16. századi kép, amely a zelei templom lelkésze, Jan Van Raemdonck szerint meghökkentő hasonlóságot mutat a reneszánsz mesternek egy brit gyűjteményben őrzött rajzával, péntek hajnalban tűnt el helyéről az oltár közelében. A hiányát – és azt, hogy a külső kapu nyitva volt – két asszony vette észre, akik reggel virágot hoztak az oltárra.

Egy közelben lakó asszony hajnali 5 órakor egy 20 év körüli férfit látott ólálkodni a templom környékén, de az illető eltűnt, amikor a nő felkapcsolta a villanyt – mondta el a pap a The Guardian című brit napilapnak.

A festményt pár nappal azelőtt lopták el, hogy a templom lelkésze által felkért elismert Michelangelo-szakértő, Maria Forcellino megvizsgálta volna.

A flandriai templom 16 éve kapta a festményt adományként Étienne Cooreman volt belga szenátortól. A lelkész szerint a kép akár 100 millió angol fontot (36,3 milliárd forint) is érhet, ha valóban Michelangelo műve.

