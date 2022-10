Halloweenra készülnek a gyerekek – régebben ez egyáltalán nem volt divat, most meg roskadoznak a boltok polcai a szükséges kellékektől, szellemeket, zombikat a csomagolásokon feltüntető édességektől. Ezzel nincs is baj, hiszen két hét és itt a napja. Az azonban, hogy a jellemzősen narancssárga-fekete színű termékek mellett a csokimikulások is már sorakoznak, szerintem túlzás. Az adventi kalendáriumok is már nagyon sok helyen kaphatók. Miért? Hova ez a nagy sietség? Sokkal jobb lenne, ha minden a maga idejében kerülne ki a boltok polcaira. Emlékszem, gyerekkoromban nekünk milyen nagy örömet jelentett, amikor a mikuláscsokik felbukkantak az üzletekben. Ez soha nem történt meg november második fele előtt. Tudtuk, örültünk, hogy már nem kell sokat várni az ünnepre. Ezt az érzést elveszik a mai gyerekektől. Nagyon nagy kár érte!