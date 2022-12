Az automata pénztárgép nehézségeit taglaló írást érdeklődéssel olvastam a Postabontásban. Megerősített abban, hogy jól teszem, hogy ragaszkodom kitartóan a hagyományos kasszához. Ennek egyébként két oka van: az egyik, hogy nem értek a modern masinákhoz. Számítógépet se használok, és okostelefonom sincs. Képtelen lennék egy önkiszolgáló pénztárgép használatára. De ha még hajlandó is lennék megtanulni, akkor is úgy gondolom, hogy a kasszázás a pénztáros munkája, ez szorosan hozzátartozik egy üzlet szolgáltatásához. Miért kellene nekem elvégezni helyettük a munkát? Azt pedig nem nézem jó szemmel, hogy próbálják a vevőket az automata pénztárgépek használatára ösztönözni – hiába van több kassza is, örülni kell, ha legalább kettőnél pénztáros is ül. Én azonban kitartóan ezekhez állok.

Név és cím a szerkesztőségben