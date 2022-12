– Több adventi karácsonyi vásárban jártam már életem során itthon is, és külföldön is, és úgy érzem, hogy az idei pécsi hangulat bárhol megállná a helyét – írta a dicsérő szavakat egy olvasónk. – A karácsonyfa, a díszek, a díszkivilágítás, a hangulatos bódék mind varázslatosak. Még Szenteste előestéjén is nagyon sokan voltak a téren, ettek, ittak, vásároltak, fotózkodtak az ünneplők barátaikkal, családtagjaikkal. Szerencsére az árusok is nyitva tartottak, még kézműves portékákat is lehetet vásárolni. Köszönet a szervezőknek ezért a színvonalért – zárta sorait olvasónk.