A Szent Borbála-szobor 2022. december 3-i koszorúzási ünnepségén, a Budai vámnál idős koromnál fogva nem tudtam részt venni. Lélekben azért ott voltam, mert sok közöm van ahhoz, hogy ez a szobor létrejöhetett. A hatalmas terület, amely a volt Lauber-féle téglagyár területén létrejött gödör kommunális szeméttel való feltöltése után keletkezett, kínálta a lehetőséget, hogy ott egy autóbusz-pályaudvar létesüljön, és sok minden másra is, így többek között egy nagyáruház ide településére is. A területet átszelő Komlói út folytatásaként létrejött Szent Borbála út és a hozzá csatlakozó Szent Borbála híd lehetővé tette, hogy az ott keletkezett kis parknak is Szent Borbála legyen a névadója. (Ennek feltüntetése a város térképén még várat magára.)