A belvárosból eddig is hiányzott a megfizethető árú bevásárlási lehetőség, most, hogy a 44-es busz sem jár, csak tovább nehezedett a helyzet. A város központjában nagyon sok idős ember él, aki évtizedek óta itt lakik. Nem titok, én is közéjük tartozom. Régebben öröm volt itt élni – tele voltunk kis élelmiszerüzletekkel, amelyek nem voltak drágának nevezhetők. Ma itt, a lakókörnyezetünkben vásárolni nem szerencsés – hiába van több pékség, az áruik nem megfizethetők mindenki számára. A Felsőmalom utcai piacot nagyon sokan szerettük – az is hiányzik. Ami a Búza téren szokott lenni mostanság, az egészen más jellegű, mint a régi piac, teljesen hétköznapi dolgok vásárlására kevésbé alkalmas meglátásom szerint.