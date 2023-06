A Sudár István, Szőlőhegyi, Bródy Sándor, Egyenlőség utcák mind érintettek, ezekről biztosan tudok, mert ott élő ismerőseim is folyamatosan panaszkodnak. A kertjeink olyanok, mintha fel lennének szántva, a vaddisznók annyira feltúrják. A tulipánokat is mind kiszedik - állítólag szeretik a tulipánhagymát. A napokban keringett egy fotó is az interneten, amint két lábon állva csemegézett egy ilyen hatalmas vadállat a Sudár István utcában az egyik cseresznyefáról.