Olvasónk a következő gondolatokat fogalmazta meg: – Itt a szeptember, még Halloween se volt, de máris megint megjelentek a karácsonyi édességek egyes üzletekben. Gyerekkoromban alig vártuk a decembert, hogy az ünnepi finomságok is megjelenjenek a polcokon. Az jelentette a karácsony közeledtét, ami nagyon jó érzés volt. Sajnos a mai gyerekek ezt nem érezhetik át az üzletek effajta sürgető hozzáállása miatt.

Más nem így látja: – Az, hogy a karácsonyi édességek egyes helyeken már kint vannak a polcokon, nem jelenti azt, hogy ezeket meg is kell vásárolni. Bizonyára van rá azonban kereslet, ezért alakult ki ez a fajta kereskedelmi gyakorlat. Mert van például, aki apránként szerzi be az ünnepi asztalra valót, így nem egyszerre terheli meg a pénztárcát a sok kiadás. A másik: idén húsvét környékén is lehetett még akciósan szaloncukrot kapni néhány üzletben. Amit karácsonykor nem tudtak eladni, hónapokkal később is még árusították. Ennyi erővel ez is zavaró lehet, hogy mit keres a szaloncukor a húsvéti csokinyulak között! – osztotta meg véleményét olvasónk.