Két évnyi várakozás után úgy gondoltam, megkérdezem a Biokomtól, hogy mit lehet tudni erről a belvárosi illemhelyről, várható -e, hogy valamikor ismét működni fog. A városüzemeltetésnél azonban a kérdéseimre nem tudtak válaszolni, nem tudták megmondani, hogy ki a létesítmény tulajdonosa, vagy üzemeltetője, ki volt, aki annak idején felújíttatta, stb. Megadtak viszont néhány telefonszámot, hogy ott érdeklődjek. Így jutottam el a polgármesteri hivatalig, ahol három helyre is kapcsoltak, de sehol nem tudak az ügyben semmilyen felvilágosítást adni. Mert nem volt semmilyen információjuk, azaz a városházán se tudta senki megmondani, hogy ki az illemhely üzemeltetője, és miért van zárva a vécé évek óta.

Ezen a ponton feladtam a kutakodást, mert belefáradtam. Viszont továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a Kórház téri illemhely is megnyisson végre, hiszen forgalmas buszmegállók vannak a közelben, illetve ott a kórház, ahová sok idős ember jár, és a belváros is közel van, tehát akár a turistákra is lehetne gondolni. De ha nem is nyitják meg, legalább egy tájékoztatást jó lenne, ha kifüggesztenének, hogy mi a zárva tartás oka, és várható -e egyáltalán valamikor, hogy üzemelni fog a vécé.

