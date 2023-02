A február eleji testületi ülésen fogadták el a képviselők Szederkény idei költségvetését. Az elmúlt időszakban nem volt könnyű bármit is tervezni, ugyanakkor a szederkényi önkormányzatnak sikerült megoldást találni a megnövekedett árakra, rendkívüli helyzetekben is van hova nyúlni.

– Szerencsére azt mondhatom, hogy mindenre fel vagyunk készülve, ugyanis az elmúlt pár évben sikerült olyan tartalékokat képezni, amelyek most jól fognak jönni ebben az időszakban – mondta Maml Balázs, Szederkény polgármestere.

Január közepén sikerült a szolgáltatókkal eljutni arra a szintre, hogy a község minden fogyasztási helyére fix áras szerződést tudtak kötni. Ez a költségvetés tervezése miatt is fontos volt. Ugyanakkor Szederkény is kénytelen volt alkalmazkodni a jelenlegi piachoz, így öt-hatszoros áron tudott az önkormányzat szerződni mind a gáz, mind pedig a villanyáram tekintetében.

A község közvilágítással kapcsolatos szolgáltatói szerződése 2023. december végéig tart, és a normatíva is fedezi ennek költségét, így ezzel kapcsolatban nem kellett korlátozásokat bevezetni, de a jövőre gondolva hamarosan LED-es lámpákra váltanak ott, ahol még régi lámpatestekkel világítanak.

– Hogy az áramdíjat csökkenteni tudjuk, több nagyobb fogyasztóhelyen, mint például a kultúrháznál, a hivatalnál, illetve a nyugdíjasháznál napelemes beruházásokban gondolkodunk, sőt ezekre már le is szerződtünk, így tavasszal a vállalkozó elkezdi telepíteni a napelemes rendszereket – mondta a polgármester.

Ami a beruházásokat illeti, az elmúlt években, 2021-ben és 2022-ben is sikerült egy-egy pályázatot elnyernie az önkormányzatnak a Magyar Falu Programban útfelújításokra. Ennek köszönhetően két utca meg is újult, és a községvezetés a jövőben is szeretné folytatni a járda- és útfelújításokat, a pályázati lehetőségeket ki fogják használni.

Az európai uniós forrású Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében tavaly csaknem 240 millió forintot nyertek egy három helyszínt (Sica Park, Ifjúsági klub és Bringapark) érintő fejlesztésre, emellett pályáztak az ipari övezet közművesítésére is. Ez utóbbi egy 7 hektáros terület, melynek felét már értékesítette az önkormányzat, de még tudnak helyet biztosítani a Szederkénybe települni szándékozó új vállalkozásoknak, vagy a meglévőknek bővítési céllal.

Maml Balázs bízik benne, hogy a szederkényi képviselő-testület az idén is tudja folytatni azt a lendületes munkát, amit ebben a ciklusban elkezdtek.

– Próbáljuk a kitűzött célokat megvalósítani, illetve a projekteket minél előrébb vinni. Bízunk benne, hogy nem lesznek akadályozó tényezők, mint energiaválság, háborús helyzet, vagy természeti katasztrófa – fogalmazott a községvezető.

Sok program lesz idén is, tavasszal retró majálissal készül az önkormányzat

Szederkény 2022-ben rendezvénysorozattal ünnepelte a település fennállásának 750. évfordulóját. A programokon sokan vettek részt, és ezt a lendületet igyekeznek az idei évre is megtartani. Már csak azért is, mert végre a szervezők számára is öröm, hogy a programoknál nincsenek korlátozó tényezők, az emberek szívesen mozdulnak ki, vágynak a közösségi összejövetelekre.

Február 11-én három rendezvény is színesítette a hétvégét. Reggel az Ulbert Panziónál Sváb Disznóvágást és disznótort rendeztek, még délelőtt megérkeztek a 9. Szederkény–Bóly 100 km futóverseny résztvevői a hivatalhoz felállított frissítőponthoz, este pedig sportbálon szórakozhatott a falu kisebb közössége. Azóta már a Szederkényi Nyugdíjasklub és a Szederkényi Nyugdíjas Egyesület szervezésében lezajlott a farsangi mulatság is.

Ami pedig az ezt követő programokat illeti, a pünkösdi hétvégén Ulmbachból (Németországból) látogat el Szederkénybe egy delegáció, akikkel a két település között 25 éve fennálló testvérkapcsolatot ünneplik meg. Májusban retró majálist szerveznek, majd augusztus végén is lesz egy települési rendezvény, melynek programja még körvonalazódik, ősszel pedig újra visszatér Szederkénybe az Összeköt a Karasica nevű hagyományos program.