Az újabb győzelmével a PMFC az utolsó veretlen csapat

A PMFC NB III-as labdarúgócsapata még jobban le tudott szakadni az üldöző bolyról, hiszen hozta a kötelező győzelmet a Kelen ellen, míg a Szabadkikötő meglepetésre megállította a Szentlőrincet. A Kozármisleny eközben a kiemelkedően erős, viszont gyenge formában lévő Kecskemétet gyűrte le.

A hűvös, esős idő nem kedvezett a futball rajongóknak, és láthatóan egy kicsit rá is nyomta bélyegét a hangulatra. Azonban a PMFC gyorsan feltüzelte játékával szurkolóit. Azt követő napon, hogy megünnepelték a Pécsi Labdarúgás Napját, és a Pécsi Dózsa legendás mérkőzésére emlékeztek, a történelem ismételte önmagát. Bár most nem a Newcastle volt az ellenfél, ismét Máté János duplát ünnepelhetett a közönség. Előbb a 20. percben talált be a támadó Kónya kapufáját követően, majd a 33. percben megszerezte maga második, csapata harmadik találatát. Közte Rácz volt eredményes, egy szögletet követően fejelt a hálóba. Nem is meglepő, hogy ez meghozta a közönség hangját.

A második játékrészre szerkezetet váltott Vas László, ami miatt nagyobb terült nyílt a Kelen előtt támadóoldalon, de a Pécs továbbra is kézben tartotta a találkozót. Sőt, több nagy helyzetet is kialakított, azonban a befejezésekbe hiba csúszott. Sőt, Szabó Dominik a 72. percben büntetőt harcolt ki, de Hegedűs büntetőjét kiszedte Balogh. A csereként beálló Tihanyi percekkel később elfektette védőjét és a kapust is, de Nagy hősiesen még kikanalazta lövését az üresen tátongó kapu elől. Az I-re az egész találkozón jól futballozó Geiger tette fel, aki remek labdával léphetett ki, és az elvetődő kapus hóna alatt a hálóba passzolt.

PMFC–Kelen SC 4-0 (3-0)

Labdarúgó NB III., 14. forduló. Pécs, 300 néző. Pécs: Kovács B. – Sági (Nikics, a szünetben), Katona, Rácz, Németh M. – Kónya (Szabó D., 61.), Futó, Godzsajev, Hegedűs – Máté J. (Tihanyi, 71.), Geiger. Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Máté J. (20., 33.), Rácz (25.), Geiger (82.).

Eközben megszakadt a Szentlőrinc veretlen sorozata, a Szabadkikötő állította meg a fővárosban vendégeskedő baranyaiakat. A hazaiak már a 23. percben kettővel mentek, amire Gombos Zsolt tanítványai nem tudtak válaszolni az első játékrészben. Sőt Szabadkikötő már három góllal ment, amikor szépíteni tudott Juhász.

Szabadkikötő-Szentlőrinc SE 3-1 (2-0)

Labdarúgó NB III., 14. forduló. Budapest. Szentlőrinc: Hajagos – Czuczi (Crnojacki, 74.), Aszalós (Horváth F., 60.), Keresztes, – Hleba – Harsányi, Tóth A., Kondor – Németh K. (Popadics, 35.) – Vajda, Juhász. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Tóth H. (14.), Tóth Sz. (24.), Gere (58.), ill. Juhász (89.)

A Kozármisleny a korábban bajnokesélyesnek tartott Kecskemét otthonában Horvát Gábor duplájával nyerni tudott, hiába szépített Vágó az utolsó percben.

KTE–HR-Rent Kozármisleny 1-2 (0-1)

Labdarúgó NB III., 14. forduló. Kecskemét. Kozármisleny: Somogyi – Horvát G. (Kónya, 81.), Berdó, Kocsis, Turi T. K. – Füredi, Rácz Á. – Fenyvesi, Csernik (Győrfi, 88.), Márkvárt (Dalipi, 66.) – Jelena. Szakmai vezető: Pókos Csaba.

Gólszerzők: Vágó (90.), ill. Horvát G. (18., 62.).

