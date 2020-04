Az összes légiós távozott a PVSK-Veoliától

A légiósokkal szerződést bontott, a magyar játékosokkal pedig megegyezett fizetésük csökkentéséről a PVSK-Veolia NB I-es kosárlabdacsapata.

Mint ismert, a koronavírus-járvány miatt már az alapszakasz vége előtt befejeződtek a 2019/20-as idény küzdelmei.

– Mostanra sikerült odáig eljutnunk, hogy valamennyi játékosunkkal megállapodtunk – számolt be a fejleményekről Bán Gábor, a PVSK Marketing Kft. ügyvezetője. – A rendkívüli helyzetre való tekintettel öt légiósunkkal (Veljko Budimir, Andrija Csirics, Chris Smith, Quincy Diggs, C. J. Aiken) abban sikerült megegyeznünk, hogy március 30-i hatállyal felbontottuk szerződéseiket. Ami a magyar játékosainkat illeti, ott egy komolynak mondható, 50%-os bércsökkentésben állapodtunk meg. A fiúkat minden elismerés megilleti, ugyanis átérezték a jelenlegi, közel sem ideális helyzet súlyát, és végig partnerek voltak.

Az ügyvezető azt is elmondta, hogy azon játékosoknál, akiknek a szezon végén lejár a szerződésük, gyakorlatilag véglegesnek tekinthető a fizetéscsökkentés, akik pedig a következő szezonra is érvényes szerződéssel rendelkeznek (Ruják András, Bíró Levente és Aleksej Carev), a veszélyhelyzet elmúltával visszaáll az eredeti megállapodás szerinti fizetésük. Valamint Bán Gábor arról is beszélt, hogy folyamatosan tárgyalnak a vezetőedző Dragan Alekszics, illetve a valószínűleg nyáron visszavonuló Andrija Csirics jövőjéről is, de konkrétumokról még nem tudott beszámolni.