Nem nyugodtak még meg a szentlőrinciek

Legyőzte hétvégén a Budaörs csapatát a Szentlőrinc a labdarúgó NB II. 17. fordulójában. Ennek kulcsa pedig az volt, hogy Havas Attila és a hátsó alakzat szinte teljesen lezárta a tizenhatos előterét.

Kapott gól nélkül hozta le a Szentlőrinc a másodosztály egyik leghatékonyabb támadósorával pályára lépő Budaörsöt, amely pont gólzáporos sikereinek köszönheti, hogy a második helyen van. Még a legstabilabb védelemmel rendelkező Pécs sem tudta megállítani Petneháziékat. A lőrinciek viszont a 90. percben szerzett góllal győzelmet ünnepelhettek. A találatot a csereként beálló Cenaj Drilon lőtte, de ez mit sem ért volna, ha a védelem nem zárja le a kapu előtti teret.

– Sokat gyakoroltuk ebben az elmúlt két hétben a védekezést, és ez kifizetődött. Persze mindig felkészülünk az ellenfelünkből, így tudtuk, mit fog játszani a Budaörs. Tisztában voltunk azzal, hogy vannak kreatív, gyors játékosaik elől és a középpályán is, akik tudnak olyat mutatni, amire nem lehet felkészülni. Ez a meccs viszont jól sikerült – kezdte Havas Attila, a Szentlőrinc belső védője.

Ezen a mérkőzésen a Lőrinc három középhátvéddel kezdett, ez pedig hatékonynak tűnt. Látszott, a védelemben játszó labdarúgók jól megértik egymást.

– Sok alakzatot kipróbált már a mester hátul. Működött nagyjából az összes, és most sem kerültek be új játékosok a rendszerbe – jelentette ki összeszokottságukról a hátvéd. – Az mutatja igazán a csapat erejét, hogy három nagyon rossz meccs után nyerni tudtunk. Nagy dolog, hogy a 90. percben szerzed meg a győzelmet, de számomra az, hogy kiléptünk a gödörből, nagyobb. Szükségünk lett volna a három pontra a közvetlen riválisokkal szemben. Ez nem sikerült, most viszont legyőztük a második helyezettet.

A Szentlőrinc ezzel a sikerrel kilépett a kiesőzónából, de a 18. Dorognak ugyanannyi pontja van.

– Nem nyugodhatunk meg. Tizenhét pontunk van, sokkal többet kellett volna szereznünk. Akkor lehetnénk nyugodtak, ha 30 pontunk lenne. Minden pont fontos lesz számunkra ebben a szezonban. Nyilván jobb a hangulat így, hogy a vonal felett vagyunk, de ez nem oszt, nem szoroz – árulta el.

A Loki következik

A következő nagy kihívás itt is van a sarkon a Szentlőrinc számára, hiszen szerdán az éllovas DVSC-hez utaznak.

– Ugyanúgy készülünk a Debrecen elleni meccsre, mint a többire. Már megmutattuk, hogy meg tudjuk verni a második helyezettet is. Bármi megtörténhet ezen a meccsen. Nem feltett kézzel megyünk hozzájuk – mondta Havas. – Természetesen kimagaslik a keretük, jóval erősebb, mint a többieké. Ettől függetlenül jó játékot kell produkálnunk, meg kell mutatnunk, hogy az NB II.-be valók vagyunk, és akkor lesz mit keresnünk a találkozón. Cél a győzelem!