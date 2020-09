Voltak baranyai sikerek a bizonytalanság árnyékában

Egyre nagyobb a bizonytalanság a kézilabda bajnokságok kapcsán. Egyre több alakulat találkozóját kell elhalasztani a koronavírus miatt, s azok sem igazán tudják, hogyan folytathatják majd, akik már küzdenek a fertőzés leküzdésével. Így Kilvinger Bálint, a Komló vezetőedzője sem tudott igazán biztató információkkal szolgálni.

A PVSE férfi, illetve a Kozármisleny női NB I. B-s csapatának találkozója elmaradt, mert az ellenfeleknél koronavírus-fertőzötteket azonosítottak. Ugyanígy a Komló élvonalbeli férfi gárdája sem játszhatott, akik szeptember 9. óta karanténban vannak, s az Eger elleni nyitányon fertőződtek meg.

Kilvinger Bálint tanítványai közül egyre több játékoson jelentkeznek a koronavírus tünetei. Szigeti Szabolcs, a Komló Sport Kft. ügyvezető igazgatója arról számolt be a hétvégén, már 12 kézilabdázójuk betegedett meg. Ráadásul az is aggaszthatja a bányászok szurkolóit, hogy a szövetség protokollja szerint akár 4-6 hetet is ki kell hagynia a fertőzött játékosoknak ahhoz, hogy megkezdhessék a munkát, és ez még nem jelent automatikus sportorvosi engedélyt is a folytatásra.

– Tényleg semmi okosat nem tudok mondani. Még azt is csak találgatjuk, hogy mennyire terheli meg a sportolók szervezetét a vírus. Nem egyszerű a helyzet – idézi Kilvingert a klub közösségi oldala. – Mivel még nem tudjuk, hogy mikor jöhetünk ki a karanténból, ezért azt sem látom, hogy mikor fogunk először együtt edzeni. Azt pedig végképp nem tudom megmondani, hogy mikor fogunk először bajnokit játszani.

Az előbbi egyesületekkel ellentétben ezen a hétvégén még pályán lehetett a mohácsi női NB I. B-s csapat, amely hatalmas csatában győzte le a Gárdony-Pázmánd alakulatát.

Laposék jól kezdték a meccset, és a szünet előtt már 6 gólos előnyt is kidolgoztak, de a félidőre ezt meg tudták felezni a hazaiak. A Pázmánd a fordulást követően aztán teljesen feljött a Mohács nyakára, és az utolsó negyed órában benne volt a találkozóban, hogy akár fordítanak is. Az utolsó másodpercekben pedig már azt hihették a szurkolók, osztozkodnia kell a Mohácsnak, azonban az utolsó másodpercben büntetőhöz jutott Spán, aki nem hibázott, és győzelemre vezette csapatát. Így a Mohács továbbra is százszázalékos, a tabella második helyén áll két forduló után.

Gárdony Pázmánd NKK – Mohácsi TE 1888 20-21 (10-13)

Női kézilabda NB I. B., 2. forduló. Mohács, zárt kapuk mögött. MTE: Radochay – Bozsovics 2, Spán 8/4, Juhász 1, Lapos 7, Takács K. 1, Hahner. Csere: Hibácska (kapus), Fehér 1, Rittlinger 1, Policsek.Vezetőedző: Serfőző Zsolt

Serfőző Zsolt: – Nagyon küzdelmes mérkőzést játszottunk. Az első félidőben sikerült egy komolyabb ­előnyt kiharcolnunk, ahogy fáradtunk, ez csökkenni kezdett. A védekezésünk viszont nagyon jó volt, mentálisan erősek voltunk. Ha nem is jó játékkal, de hatalmasat küzdve, a nagybetűs csapat megnyerte a mérkőzést.

Szintén játszhatott a PEAC NB II.-es női csapata, amely először játszhatott az idényben, hiszen az első fordulóban esedékes meccsét a vírus miatt el kellett halasztani. Papp László tanítványai pedig nem halasztották tovább, megszerezték első pontjaikat.

Siófok KC U22 – PTE-PEAC 32-39 (16-23)

Női kézilabda NB II., Dél-nyugati csoport, 2. forduló. Siófok, zárt kapuk mögött. PEAC: VASKÓ – HÁMORI 5, HALMAI 9, HORVÁTH VIR. 6, Dittrich 3, RÉB 4, Potonjac 6. Csere: Wichmann (kapus), Bartók (kapus), Horváth Van., Gyenis 2, Schmal 2, Oberdorf 2, Rosenberger. Vezetőedző: Papp László.

Papp László: – Magabiztos győzelem idegenben, gratulálok a lányoknak! A nagy iramot jól bírtuk fizikailag, de elég sok volt a hiba a játékban. Van még bőven hova fejlődni.