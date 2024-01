A lehető legrosszabb sors várt volna rá is, ha nincs az a fordulat, amely arra készteti, hogy segítsen a sorstársain. Kilenc éve indult a szolgálata, melynek eredményeképpen most ő az, aki utat tud mutatni a fiataloknak. Általa jó és rossz példát is megismerhetnek a gyerekek, és természetesen rajtuk áll, hogy melyik utat választják.

Egyedülálló ötlet az is, hogy megfordítsuk az otthonban nevelkedő gyerekek szemléletét, és bevonjuk őket is a társadalmi munkába. Nem kell, hogy úgy érezzék, „ők a rászorulók”. Tény, hogy nehezebb a sorsuk, de a lehetőségek előttük is ott állnak, és nincs akadálya, hogy kihasználják azokat. De kell egy mentor, egy barát, egy társ, aki családként segít a nehezebb percekben, az akadályok leküzdésében.