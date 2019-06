Komoly elvonási tünetek is jelentkezhetnek

A szakemberek szerint évről évre több órát töltenek a felhasználók a közösségi oldalakon.

A korlátlan internet-hozzáférés legnagyobb nyertesei a közösségi oldalak, ugyanis évről évre többen használják napi rendszerességgel ezeket a portálokat. Szinte mindenkinek vannak olyan ismerősei, akik önmagukat lájkolják, még azt is megosztják, mit ebédeltek, órákon át ismerősöket keresgélnek, és akár a munkájuk rovására is a közösségi hálót választják.

Az egyik legvonzóbb dolog a Facebookban, hogy struktúrájából adódóan olyan gyorsan és könnyedén léphetünk kapcsolatba a családunkkal és a barátainkkal, ahogyan a való életben aligha tehetnénk. Hiszen minimális ráfordítással egy villámgyors állapotfrissítés, egy rövid kép alatti hozzászólás segítségével percek alatt letudhatjuk ismerőseinket, ezzel megspórolva az esetleges személyes találkozó megszervezésével járó fáradalmakat. Nem mellesleg pedig olyan kapcsolatokat is életben tarthatunk a közösségi oldalakon keresztül, amelyek a való életben nagy valószínűséggel megszakadnának.

Dr. Lőri Orsolya gyermekpszichológus elmondta, hogy tapasztalataik szerint egy felhasználó naponta átlagosan minimum ötven percet tölt el a Facebook előtt, és ez a szám folyamatosan nő, minél fiatalabb a vizsgáltak életkora. Az oldalak közösségi jutalmazással, esetenként interakciókkal érik el azt, hogy a látogatók rendszeresen visszatérjenek. A megerősítés néhány felhasználóra jobban hat, és ez túlzott közösségioldal-használatot eredményez. Náluk fordul elő, hogy aggodalmat éreznek, ha nem használhatják az oldalt, és jobban lesznek, amikor újra elérhetik azt. Konfliktusba is kerülhetnek másokkal, amikor szóvá teszik az aktivitásukat, valamint a megvonási tünetek sem ritkák.

A közösségi oldalakat mértéktelenül használóknál felmerül a függőség egyik egyértelmű jele, az anyagi értékítélet nehézsége is, akárcsak más mentális függőségi betegségeknél. Továbbá megtudtuk azt is, hogy a kábítószer-függőségről való leszokáshoz hasonló megvonási tünetek alakulhatnak ki a Fac­ebook-generáció tagjainál, ha akár csak egyetlen napra is megfosztják őket az internettől.