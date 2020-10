A hipermarketben lehetne a piac – ötletel olvasónk

Sokunkat érint érzékenyen, hogy egy évre bezárják a vásárcsarnokot – kezdi levélírónk.

Én is azok közé tartozom, akik a csarnokban rendszeres vásárlók vagyunk. Hetente kétszer biztos, hogy megfordulok ott – a megszokott árusoktól a megszokott minőséget kapom, és hozzá még néhány kedves szót is, ami ugyanolyan sokat számít, mint a szép, egészséges zöldség, gyümölcs, miegymás. A keleti városrészben élőként ugyanakkor én is nagyon örülnék annak, ha hozzánk közelebb is lenne lehetőség ezeknek a termékeknek az őstermelőktől való beszerzésére. Ott a hipermarket a Budai Vámnál. Aminek kínálata nagyon megkarcsúsodott – ahol a műszaki cikkeket, a könyveket, illetve a mezőgazdasági termékeket árusították, az áruháznak azt a részét lezárták. Adott tehát a fedett hely, adott a hatalmas parkoló. Szerintem a hipermarketnek is jót tenne, ha nem állna a fele parlagon. Szerintem egy próbát mindenképp megér. Hátha meg lehetne állapodni velük. Remélem, lesz, aki fontolóra veszi a javaslatot. Tudom, egy piacot újraszervezni nem lehet könnyű feladat – de itt, a Budai Vámnál minden adott lenne. Ráadásul egy közlekedési csomópont, tehát autóbusszal is könnyen megközelíthető mindenki számára.

