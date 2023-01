Az informatika területén pláne nagy arányban húznak Budapest felé a szakemberek, különösen a fiatalok. A home office, azaz az otthoni távmunka lehetősége viszont egyre több cégnek és dolgozónak nyújt jó alternatívát, olyan is előfordul, hogy hetente egy-két napot kell csak az irodában tölteni, a többit otthonról, bármely városból végezhetik a dolgozók, ez az IT mellett a gazdasági területen is működőképes tud lenni.

Sok vállalat foglalkozik utaztatással

A fémipari termelő cégek jelenléte egyre erősödik Pécs környékén, ebben úgy tűnik, lassan igazán versenyképessé válhat a térség. Kovács Andor azt is elmondta, a munkaerő-keresletet mutatja, hogy Pécsről már nem elegendő a munkavállaló, ezért a környező és távolabb eső falvakból is sok dolgozót alkalmaznak a vállalatok. Gyakori ezért az, hogy a cégek a munkavállalóik utaztatásával is foglalkoznak, így például Vajszlóról, Sellyéről vagy Vejtiből is eljuttatják őket a városi helyszínekre, ez könnyebbséget jelent számukra a közlekedésben. Ugyanakkor előfordulhat ennek az ellenkezője is, egy-egy, a megyeszékhelyen kívül eső vállalathoz pont hogy Pécsről érkeznek a dolgozók.