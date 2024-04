– Nagyon hasonlóan a jelenlegi kétüléses repülőgépünkhöz, földrészenként változó lesz majd az új, négyüléses modell felhasználása. Azért is vásároltuk meg ennek a licencét, ugyanis piackutatások alapján szerte a világon nagy kereslet mutatkozik az ilyen gépek iránt. Főként három terület különíthető el: használható családi túrázó-utazó gépként, erre Európában, Afrikában is van példa. De komolyabb repülő iskolák is hasznosítják majd, illetve a védelmi iparban is. A védelmi iparban már a megfigyeléses tevékenységre alkalmas kétüléses gépünk is jelen van, az új gép egy következő lépcsőfokot jelent, így egy még komolyabb kamerarendszerrel felszerelt gép is meg tud jelenni a piacon