A fiatalember saját bevallása szerint kisfiú kora óta vonzódik a középkori világhoz.

– Gyerekkoromban Somogyvár mellett laktunk és az ottani egykori bencés apátsági romok és a Szent László-napok rendkívül nagy hatással voltak rám. Hetente felkerestem a romokat, sétáltam, rajzoltam, ez jelentett lelki feltöltődést – mondja, s állítja, hogy önkéntelenül is a lovagi képzés állomásait járta végig fiatalként.

– Tanultam zenélni, iparművészeti középiskolába jártam, majd mintegy lovagi iskolaként egy ideig a középkori hagyományokat életre keltő Fekete Hollók Rendje tagja is voltam – meséli.

Dolgozott a Bikali Élménybirtokon is, először a lovagi bemutatókon, majd kovácsként – ez utóbbit azóta mesteri szintre fejlesztette, s egy önálló páncélkovács műhelyt tart fenn. Szerte az országból kap felkéréseket, illetve a saját csapata számára is ő készíti a páncélokat. – Ez a fajta művészi orientáció a munkám során is megjelenik, szeretem azt, hogy a saját ritmusomban alkothatok – állapítja meg.