A BME-n már középiskolások is bekapcsolódhatnak a tudományos tevékenységbe, amely a legjobbaknak Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) részvételi lehetőséget is jelenthet. A 2024-től megújuló felvételi rendszer keretében a BME többletpontokat ad az eredményes középiskolás TDK szereplésért, valamint a részvételért a tehetséggondozó programjaiban, ezért érdemes ezekbe is bekapcsolódnia a Műegyetemre készülő diákoknak.