– Mi is pontosan ez az elismerés?

– A Marketing Gyémánt-díj a Magyar Marketing Szövetség rangos díja. A szervezetek különböző kategóriákban nevezhetnek. Ennek keretében a Pécs Summer Program második alkalommal, a Nemzetközi Évad pedig első ízben nyerte el a kitüntető címet. Mind a kettő esetében azt honorálták, hogy egy nagyon komoly saját fejlesztésről van szó, ami az egyetemet mint entitást jobban tudja pozicionálni. Ezek immáron egyfajta márkaelemek, amelyek marketingszempontból is értelmezhetők, az egyetem olvasatában pedig azért fontos, mert a kínálatunk értékesítésében tudnak a segítségünkre lenni.

– Hogyan alakult meg a Nemzetközi Évad és a Pécs Summer Program?

– Mindkét esetben 2016-ig kell visszamennünk az időben. Akkor készültünk az egyetem 650 éves alapításának megemlékezésére, és megalkottunk egy nemzetköziesítési stratégiát is. 2017-ben fogalmazódott meg az ötlet, hogy szervezzünk interkulturális hetet az ünnepi sorozat keretében, amiből később egy egész hónap, egy évszak és végül egy év lett, és így nőtte ki magát a Nemzetközi Évad programsorozat, ami a hazai beiskolázás tekintetében is érték tud lenni. A Nemzetközi Évad ebben a formájában hat éve létezik, és mostanra fejlődött egy olyan szintre, amit már a Marketing Szövetség is méltányolni tudott. Szintén 2016-ban kezdtünk el nagyobb figyelmet fordítani a nyári egyetemekre, amikor is Bódis József akkori rektor még inkább a nemzetköziesítésre kívánta helyezni a hangsúlyt. Célunk az volt, hogy népszerűbbé, láthatóbbá, érdekesebbé tegyük a PTE-t. A Pécs Summer Program a kétoldalú kapcsolatok revitalizálásában, dinamizálásában tölt be szerepet, valamint a pár hétre érkezőkben elültetheti azt a gondolatmagot, hogy visszajöjjenek hosszabb időre tanulni. Ezek fontos lépcsőfokai a márkaépítésnek, ami hozzájárul ahhoz, hogy azt mondhassuk magunkról, hogy piacvezetővé nőttük ki magunkat a többi versenytársunkhoz képest. Ha ilyen termékeink vannak, a többieknek pedig nincs, akkor érdekesebbek tudunk lenni a nemzetközi felsőoktatási térben.