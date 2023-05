Tavaly a létesítmény kapui sokak bánatára zárva maradtak, mert a város akkor úgy látta, nem éri meg belevágni az immár 30 éves építmény felújításába, hiszen Bóly az egyike annak a hét hazai városnak, ahol állami forrásból új uszoda épülhet. A központi beruházás azonban továbbra is várat magára, ezért az önkormányzat úgy határozott, az idei nyári szezont nem hagyják ki, a strandot - a szükséges felújításokat követően - megnyitják.

Mint azt Hárs Józseftől, Bóly polgármeserétől megtudtuk, korszerűsítették a medencét, valamint a technológiát is, és az elképzelések szerint egy gyermekpancsolót is kialakítanának. Ennek lehetőségéről és feltételeiről az elkövetkezendő napokban egyeztetnek a hatósággal. A büfét és a mellékhelyiségeket is modernizálták, és a közeljövőben a belépők áráról is döntés születik. - Hamarosan minden üzemkész, a tervek szerint a jövő héten vízmintát is vesznek, és ha minden jól alakul, május végétől már fogadja a strand a fürdőzni vágyókat - tájékoztatta lapunkat a polgármester.