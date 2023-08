Láng István elmondta, bár nyugodtnak tűnnek a körülmények, rekord árvízről van szó: a Dráva vízszintje Őrtilosnál már megdöntötte az eddigi legnagyobb, 1972-ben mértet. Szentborbásnál csak most volt az apadásnak az első jele, és várható, hogy Drávaszabolcsnál is ki fog alakulni az a vízszint, amely tetőzésben meg fogja közelíteni – vagy meg is haladja – az 1972-es szintet.

A szakember kiemelte, a 2014-es Mura áradásnál szerzett tapasztalatoknak köszönhetően a vízügyi igazgatóságok szakemberei a katasztrófavédelem munkatársaival, társszervezetekkel és az önkéntesek segítségével a védvonalakat most körülbelül negyed annyi idő alatt építették ki, mint akkor. Kiemelte: a védvonal 31 települést véd.

Dr. György István államtitkár elmondta, az özönvízszerű esőzéseknek további következményei lesznek, de a vízügyi igazgatóságok felkészültek arra, hogy az árvízi védekezésben a megfelelő reakciókat azonnal életbe léptessék, és az elmúlt napokban kiválóan helytálltak. A főispánokkal az elmúlt napokban folyamatosan kapcsolatban állt, és óráról órára tájékozódott az aktuális helyzetről.

Dr. Horváth Zoltán, a Baranya Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnöke Nagy Csaba országgyűlési képviselővel a napokban a helyszínen tekintette meg a vízügyi igazgatóság munkáját, és az árvízvédelemhez kapcsolódó technikai beavatkozásokat. S mint elhangzott, a Baranya Vármegyei Védelmi Bizottság összehívására nem volt szükség (s így a fővárosi védelmi bizottságéra sem). Erre akkor kerül sor, amikor több szervezetnek az összehangolt, koordinált együttműködését kell segíteni. A védvonal kiépítését a vízügyi igazgatóság a katasztrófavédelemmel, a településekkel és a rendőrséggel együtt, helyi szintű feladatellátásban kiválóan meg tudta oldani.

Önkéntesek is segítettek

A jelenlévő vezetők megköszönték a munkát mindazoknak, akik segítették a védekezést, Nagy Csaba kiemelten köszönetet mondott a civil önkénteseknek is, akik homokzsákok megtöltésével és pakolásával segítették a szakemberek által koordinált munkát, hiszen több százan érkeztek a környező településekről, többek között Adorjásról, Baranyahídvégről, Cúnról, Piskóról és Vejtiről.