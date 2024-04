Sokan emlékezhetnek arra, hogy a Szigeti úton pár száz méteres útszakasz átépítése, és a kerékpárút kialakítása több mint fél évig tartott, miközben több ezren bosszankodtak naponta a dugókban. A Péterffy-féle útépítés során volt, hogy hetekig alig lézengtek a munkások a lezárt útszakaszon, ha meg dolgoztak, akkor is csigatempóban haladt a munka. Szintén a polgármester aláírásával és megbízásával történt meg a Megyeri úton az is, hogy kiástak egy hatalmas gödröt, majd azt otthagyták hónapokig. A baloldali városvezetők – akik természetesen nem egy kertvárosi panelben élnek – viszont érdemben semmilyen lépést nem tettek azért, hogy felpörgessék a munkákat, így naponta ott is több ezren ücsörögtek a dugókban. A csodagödör nyolc hónap után tűnt csak el.

A nagyárpádi jelzőlámpás kereszteződés esete is hasonló: itt Péterffyék ígérték meg a helyieknek azt, hogy biztonságosabb lesz a közlekedés, bár arról már nem beszéltek, hogy emiatt naponta több ezernyi autós fog a dugóban ülni. A baloldali önkormányzat azonban ezt a feladatot sem vitte túlzásba, hiszen a kiviteli tervek a baloldali propaganda beszámolója szerint is már 2021-ben határidőre készen voltak. Akkor közölte a propaganda, hogy félméterrel lesz szélesebb a burkolat a korábbinál, aminek következtében egy-egy balra kanyarodó sávot is kijelölnek, valamint három zebrát alakítanak ki, és jelzőlámpák kerülnek a kereszteződésbe.

Jelenleg azonban egyetlen munkás sincs a területen, nincs is nagyon nyoma annak, hogy valamikor be fogják fejezni az építkezést. Egy önkormányzati dokumentum szerint a Strabaggal tavaly március 27-én kötött szerződést az önkormányzat útépítési munkákra, a teljesítés határideje a szerződés aláírását követő 10 hónap volt, melyet közös megegyezéssel ez év januárjában 78 nappal meghosszabbítottak – ez viszont most szombaton jár le.

A baloldaliak által írt dokumentumban arra hivatkoznak, hogy "a kivitelező munkája során több ízben élt akadályközléssel olyan okokból", melyek "rajta és a megrendelő önkormányzaton kívül álltak". Ezek pedig állításuk szerint "a közvilágítási terv szolgáltató oldali engedélyezése és a jelzőlámpa kiépítés akadályoztatása volt".

Az önkormányzat ezért most azt tervezi, hogy további négy hónapot ad a kivitelezőknek a munka befejezésére. Ez pedig azt jelenti, hogy a jelen állás szerint több mint 14 hónapig tarthat a nagyárpádi kereszteződés elkészítése – már ha egyáltalán sikerül. A terület önkormányzati képviselője egyébként Csaba István, MSZP-s frakcióvezető.