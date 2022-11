Mint ismeretes, a Magyar Pálos Rend tulajdonában lévő egyházi létesítmény a 2020. decemberi horvátországi földrengés következtében sérült meg, vakolatán komolyabb repedések, a freskókon, falfestményeken sérülések keletkeztek. Azóta a templom zárva tart. A helyreállítási munkák 2021 tavaszán kezdődtek meg, a mindent átfogó rekonstrukció több ütemben zajlott. Időközben kiderült, hogy nyílászárókat is cserélni kell, és a templom folyosójának rendbetétele is szükségessé vált. Mindezeken kívül az orgona rendbetételére is sor került a felújítások részeként.