Például karácsonyra rendszerint pécsi-baranyai alkotók új munkáival ajándékozzák meg egymást a családtagok. Nos, nem könnyű ilyen válogatott újdonságokat találni, de például a Pro Pannonia Könyvkiadó a segítségünkre lehet. A döntően baranyai írók munkáit megjelentető kiadó ezúttal is készített egy friss listát idei újdonságaiból, és a kínálatban hét új könyv is ebben az esztendőben, s több kifejezetten most, év végén született meg.