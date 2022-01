A felkészülés alatt tétmeccset is játszania kell majd Takács Bencééknek, ugyanis a Liga Kupa-fordulóit még ebben a hónapban befejezik, kétszer egymás után, egy nap alatt lejátsszák az oda- és a visszavágót is.

– Lesznek Liga Kupa-meccseink a rajtig, amiken a fiatalok is több szerepet kapnak majd, illetve lesznek edzőmeccseink. A Kecskeméttel, a PVSE-vel és a Fradival játszunk majd, igyekszünk elosztani a terheket – tette hozzá.



Az edzésekbe már a sérülésből lábadozó Vaskó Péter és Szkokán Szabolcs is be-be tud kapcsolódni.

– Vannak olyan edzésrészek, amiken csatlakoznak hozzánk, de külön is dolgoznak. Remélem, a következő két hétben egyre jobban be tudnak kapcsolódni a közös tréningekbe. Annak szellemében dől el, mikor tudnak teljes értékű munkát végezni, hogy hogyan reagálnak ezekre a részterhelésekre – árulta el.



A csapat az ősszel tíz pontot gyűjtött, s egyre stabilabb lett, de természetesen figyelik, kivel lehetne erősíteni.

– Érkezhet esetleg erősítés a keretbe, de meglátjuk, a piac mit enged. Tőlünk is lesz olyan játékos, aki a több játéklehetőség és a fejlődése érdekében kölcsönbe megy – mondta.

Öt kupa- és három edzőmeccs jön

Már szerdán játékszituációban is megnézheti a vezetőedző, hogy az ünnepeket követően hogyan mozognak a játékosai, Szegeden a Kecskeméttel mérkőznek majd. Ezt követően pedig jön is az első Liga Kupa-duplaforduló a NEKA otthonában a következő hét keddjén. A Komló programja a bajnoki rajtig: Kecskemét–Komló (01. 12., Szeged), NEKA–Komló (01. 18., Liga Kupa oda- és visszavágó is), Komló–PVSE (01. 22.), Budai Farkasok–Komló (01. 25., Liga Kupa), Ferencváros–Komló (01. 28.), Vecsés–Komló (01. 29., Liga Kupa oda- és visszavágó is).