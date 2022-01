Egy igazán illusztris vendéggel találkozhattunk tegnap a vásárosdombói iskolában, ugyanis Pisont István, a Budapest Honvéd egykori labdarúgója tett látogatást a kis baranyai településen. Ha arról beszélünk, hogy miképp lehet kitörni a szegénységből, és hogyan lehet helytállni a nagyvilágban, akkor az egyik leghitelesebb személyként sokaknak Pisont jut eszébe azonnal.

Szinte már gyerekként felkerült a fővárosba. Gyönyörű képe volt a fociról és a világról, majd hirtelen rázúdultak a támadások. A döbbenetes lelki erővel rendelkező játékos azonban hosszú évek kemény munkájával kiharcolta, hogy a drukkerek átköltsék a megszokott rigmust, így lett – ahogy ő fogalmazott – „a legnagyobb cigányból hivatalosan is a legnagyobb király”. Ennél pedig aligha lehetne bárki is ösztönzőbb.

A foci nyelvén motiválta a legkisebbeket a Honvéd klasszisa

Forrás: L.P.

A becsben tartott sportember nem tanakodott sokat a megkeresésen, azonnal igent mondott az iskola testnevelő tanárának, Szolnoki Csabának a hívó szavára. A település fiataljai legtöbben valószínűleg nem ismerték, és még csak nem is hallhattak a korábbi válogatott játékosról, azonban Pisont közvetlensége és személyisége mindenkit gyorsan megnyert.

– Ahogy a labdarúgásban, úgy az élet más-más területein is rengeteget kell gyakorolni. Másképp nem juthatunk előre – mondta a gyerekeknek a nagy tehetséggel megáldott labdarúgó.

Az ifjak megmutathatták tudásukat a Honvéd ikonjának

Forrás: L.P.

Az ifjak ráadásul a kötetlen beszélgetést követően megmutathatták legjobb tudásukat is az elismert játékos előtt, ugyanis egy jó hangulatú edzésen vehettek részt, majd egy mérkőzést is játszhattak, ahol mindenki bizonyítani akart.

Az iskola mindig is nagyon fontosnak tartotta a gyerekek képzését a sport területén, ugyanis ezeknek a fiataloknak nincs sok esélyük a kitörésre. Ráadásul a legtöbben bele is nyugszanak a helyzetükbe, és nem is igazán próbálnak nagyravágyó álmokat szőni, azonban a tanintézet úgy véli, hogy a sporton belül nagyobb eséllyel kialakíthatják ezeket a szokásaikat a diákok.

A gyerekek nagy csodálattal hallgatták az egykori labdarúgót

Forrás: L.P.

Ahogy Pisont István is kiemelte: nem az a lényeg, hogy te legyél a következő generáció legjobb labdarúgója. Csupán arra van szükség, hogy amit csinálsz, azt szívvel-lélekkel csináld, és hozd ki belőle a maximumot.

Az FTC örökös bajnoka is volt már itt

A vásárosdombói iskola már korábban is fogadott hasonlóan népszerű vendéget, ugyanis az intézményben már többször is látogatást tett Nyilasi Tibor, korábbi magyar válogatott labdarúgó, aki szintén az első hívó szóra igent mondott, így örök élményt szerzett a gyerekeknek.

– Ezek a gyerekek valószínűleg nem tudják, hogy én ki vagyok, de én szeretném azt tudni, hogy ők mikké vállnak. Nagyon szeretek a gyerekek között lenni, mert ez a boldogság, ami csillog a szemükben, visszahozza az én fiatalságomat is – mesélte látogatásán Nyilasi Tibor.