Az az érdekes szituáció alakult ki a nyáron, hogy több élcsapat vezetésére is fiatal, ambiciózus, ugyanakkor kevés sikerrel a háta mögött lévő edzőt neveztek ki.

Ott van a három NB II.-es labdarúgócsapat. A PMFC-t és a Szentlőrincet egyaránt már némi edzői tapasztalattal rendelkező, s sportolóként már bizonyító tréner viszi csatába, Weit­ner Ádám és Jeremiás Gergő. Említhetjük a Kozármisleny csapatát is, amely Tóth Lászlónak az első felnőttcsapata. Itt pedig akár Juhász Olivért is említhetjük, aki bár az NB I. B-s férfikosárlabda-bajnokságban irányította a PVSK II. csapatait, de az első keretet most először viszi csatába majd.

Az ő dolgukat nemcsak a szinte teljesen újjáalakuló keretek vagy az eddigi ismeretlen kihívások nehezítik, hanem a nagy elődök neve, sikerei is. Hiszen a múlt egyszerre kötelez és motivál jelen esetben. Az olyan trénerek cipőjébe lépni, mint Garami József, Ivkovics Sztoján, Rátgéber László sosem egyszerű, ahogyan Aczél Zoltántól sem könnyű átvenni a Mislenyt. Bár a tréner csak egy évet töltött a baranyai csapatnál, a veretlen szezonnal mindenképpen beírta magát a megye sporttörténetébe.

Persze nem csak a csapatsportok terén találhatunk igazi edzőfejedelmeket, ha körbenézünk az archívumokban.