Az idei idény már önmagában emlékezetesen indult, ugyanis a PTE PEAC második számú csapata háromgólos hátrányból mentette döntetlenre a Villány elleni találkozót. Ez a párharc megadta az alaphangot a szezonra.

A Villány első három gólszerzője (Kovács Kristóf, Várda Ákos, Bálint Gergő) remek játékával is kitűnt, így a forduló csapatában találták magukat mindhárman, de Bóka Bálintot sem lehetett kihagyni, aki a 39. percben beköszöntött, majd a 85. percben kiegyenlített.

A Komló három gólt szerzett a Sellye otthonában a nyitányon. Vajk Viktor és Tóth Adrián is eredményes volt, ráadásul Lesnyik is résen volt, így kapott találat nélkül megúszta Nagy Gábor legénysége.

Müllerlei Szabolcs szerezte meg a Mohács idei első gólját, de Károly Viktor is mindvégig remekelt. Mindeközben a Siklós nehézkesen győzött, de Nagy Balázs és Körmendi Attila oroszlánrészt vállalt a sikerben.

Az első forduló válogatottja.

Gólokból nem volt hiány az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság második körében sem. A Bóly három pontot rabolt a villányi együttestől, de a házigazda alaposan megnehezítette a klub dolgát, így nagy szükség volt Dósa Tamás bravúrjaira, valamint Bódis Péter tisztázásaira.

A Pécsvárad három góllal kezdte a szezont. Reith a gólszerzésből is kivette a részét, míg Koronics hátul szorgoskodott, na de egy találatra még így is futotta.

Károly Viktor szintén szenzációs teljesítményt nyújtott, így második alkalommal került be a legjobbak közé. Csak úgy, mint Müllerlei Szabolcs. Mellettük Spannenberger János is remekelt a mohácsi gárdában, így ő sem maradhatott ki.

A Lovászhetény hatot gurított a Kétújfalu vendégeként, ahol Bartal Bence és Kovács Attila is jól szerepelt. Továbbá Sztojka Alex, a PVSK kiválósága került még be, aki előnyhöz juttatta csapatát a Sellye ellen.

A második forduló válogatottja.

Nagy hőségben mérték össze tudásukat a csapatok az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság hétközi körében, ahol a forduló találkozóján ugyan nem esett találat, de a gólzsák így is több összecsapáson kinyílt. A Kétújfalu tíz alkalommal kapitulált, míg a Nagykozár első tétmeccsén megszerezte első pontját hazai környezetben.

Lesnyik lehúzta a rolót a PVSK ellen, de kollégája, Pogacsics is megérdemelte volna ezt a helyet. A pécsi klubból több védő is kiemelkedett, de Fiáth Péter került be végül.

A Mohács ismét győzött, s ismét nagy szerepet vállalt Károly Viktor, aki ez idáig kihagyhatatlan. Na de csapattársa, Kiss István is remekelt.

A Pécsvárad hazai környezetben ötöt gurított ellenfelének, és igencsak jól muzsikált Reith, Szentes és Havasi is.

A Villány hátrányból győzött, köszönhetően többek között Tóth Ottó, Kovács Kristóf, valamint Lehota Bálint teljesítményének. Végül pedig a Sellye gólvágója, Jónás Gergő került még be, aki négyszer volt eredményes a Kétújfalu otthonában.

A harmadik forduló válogatottja.

A Mohács megállíthatatlanul robog négy meccset követően, s Károly Viktor ismét igencsak magas szinten teljesített. Csak úgy, mint védőtársa, Ignácz Olivér és a középpályán brillirozó Spannenberger János.

Hatalmas védésekkel segítette csapatát Szabó Barnabás, de Várda Ákos jó játéka is sokat adott a Villány szerepléséhez.

A Pécsvárad hazai környezetben átgázolt a szentlőrinci fiatalokon. Sokan remekeltek, de Juhász, Reith és Havasi vitte a pálmát.

A PTE PEAC második számú gárdája kikapott a bajnokesélyes ellen, de Than Olivér és Bóka Bálint is remek teljesítményt tett le az asztalra.

Esélyt sem adott a Szederkény a sereghajtónak, többek között köszönhetően Szabó Dánielnek, aki csereként beállva lőtt hármat.

A negyedik forduló válogatottja.

Játékosok, akik a legtöbbet szerepeltek a forduló válogatottjában:

Károly Viktor (Mohács) 4 alkalommal, Reith Renátó (Pécsvárad) 3 alkalommal.